مدرب نيجيريا: لا تسألوني عن أوسيمين ولوكمان

رفض المالي إريك شيلي، مدرب المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، الحديث حول قضية فيكتور أوسيمين وزميله أديمولا لوكمان، مشيرًا إلى أنه يفضل التركيز على مواجهة الجزائر، السبت، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب.

وشدد المدرب، في المؤتمر الصحافي، الجمعة، على أن تقييم المباراة باعتبارها الأقوى يقلل من احترام باقي الفرق، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بدور الثمانية ويستلزم تقديم أفضل نسخة من منتخب نيجيريا.

وأضاف: «نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا معروفة، ويجب أن نركز لتقديم أداء قوي».

وردًا على ما أثير حول خلافات بين أوسيمين ولوكمان أو أي تذمر محتمل للاعبين، شدد المدرب على أنه لا يريد التطرق إلى هذه الأمور، وقال: «لن نتحدث عن أوسيمين، تركيزي كله على مباراة الغد وعلى ما يجري في الملعب وعلى العشب الأخضر فقط. هذه الأسئلة يجب توجيهها لاتحاد الكرة النيجيري».

وعن خبرته السابقة في الدوري الجزائري مع مولودية وهران، أوضح شيلي أنها كانت تجربة مفيدة علمته الكثير، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مباراة الغد مختلفة بشكل كلي، لأنها تجمع منتخبين وطنيين.

وتطرق شيلي إلى أسلوب متابعة المباريات خارج الملعب، موضحًا: «لا أطالع التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي، فأنا ملتزم في الفندق مع فريقي، تابعت بعض المباريات، وكرة القدم الإفريقية تتطور من نسخة لأخرى».

وعن طريقة تحضير الفريق للمباراة، اكتفى شيلي بالقول: «مباراة بين منتخبين من أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف. لن أكشف عن طريقة تحضيري، لكن إن تطلب الأمر تسجيل الكثير من الأهداف غدًا، سنفعل ذلك».