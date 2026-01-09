حسام حسن: أشجع المغرب.. والثامنة طموحنا

أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن طموحهم هو الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا، الجارية حاليًا في المغرب، والتتويج باللقب الثامن في تاريخ الفريق بالمسابقة القارية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحافي، الجمعة، قبل مواجهة كوت ديفوار في دور الثمانية بالبطولة: «نحترم كل المنتخبات وعلى رأسها كوت ديفوار الذي يضم لاعبين كبار، ونحن أيضًا لدينا لاعبون مميزون ويلعبون في أكبر الفرق».

وأضاف: «هدفي دائمًا إسعاد الجماهير ورفع اسم مصر عاليًا، خاصة في بطولة كبيرة، مثل أمم إفريقيا، لكني أود أن أبدي سعادتي بالوجود في المغرب التي نجد فيها دعمًا من هذا الشعب العظيم في مدينة أغادير».

وأوضح: «كنت أشجع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وهذا طبيعي لأننا أخوة وهناك حب ودعم من جماهير المغرب لنا نقدره كثيرًا».

وأشار: «احترم كل المدربين في بطولة أمم إفريقيا من مختلف الجنسيات، لكن أفضل تولي المدرب الوطني مسؤولية منتخب بلاده، إنني بشكل شخصي مساند لتجربة وليد الركراكي مع المغرب. إنه يحقق نتائج مميزة».

ويسعى منتخب مصر للتتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ نسخة عام 2010 في أنجولا، والثامنة في تاريخه من أجل تعزيز رقمه القياسي أكثر المنتخبات الفائزة باللقب.