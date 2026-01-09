برشلونة يمنح بردغجي قميص ميسي

أنهى نادي برشلونة الإسباني إجراءات قيد الجناح السويدي روني بردغجي ضمن صفوف فريقه الأول لكرة القدم، ومنحه القميص رقم 19 بدلًا من 28 الذي يرتديه حاليًا، وسيظهر به في نهائي السوبر أمام ريال مدريد، الأحد المقبل، في جدة.

وكان برشلونة تعاقد مع بردغجي في الانتقالات الصيفية الأخيرة من كوبنهاجن الدنماركي، مقابل 2.5 مليون يورو، وقيده ضم فريقه الثاني «برشلونة أثلتيك» بسبب قيود رابطة الدوري الإسباني المالية.

وأوضح النادي في بيان الجمعة أن الرقم 19 ارتداه عدد من النجوم، أمثال لويس كاريراس موسم 1995ـ1996، وخوان أنتونيو بيزا «1998ـ1999» وباتريك كلويفرت «1998ـ1999» وفيرناندو نافارو «2004ـ2005» والأسطورة ليونيل ميسي «2005ـ2008»، وماكسويل «2009ـ2012»، وإبراهيم أفلاي «2013ـ2014» وآخرهم لامين يامال «2024ـ2025».

وشارك بردغجي، ذو الأصول السورية، منذ انتقاله إلى برشلونة في 14 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع أربعة.