في مواجهة «النمور».. عودة الدوسري تغطي غياب العليوة

عوَّضت عودة عبد الرحمن الدوسري، لاعب وسط فريق الخلود الأول لكرة القدم، من الإيقاف غياب زميله عبد العزيز العليوة عن التشكيل، الذي يواجه الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

ويفتقد الخلود خدمات جناحه العليوة بسبب مشاركته مع المنتخب السعودي الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي تستضيفها السعودية حاليًا.

ويبدأ الفريق القصيمي المباراة بتشكيل اللقاء السابق ذاته أمام الفيحاء، فيما عدا مشاركة الدوسري بدلًا من العليوة.

ويتضمَّن التشكيل الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار رمزي صولان، والقائد النيجيري ويليام تروست إيكونج، والسلوفاكي نوربرت جيومبر، وسلطان الشهري.

وفي الوسط السورينامي شاكيل بيناس، وعبد الرحمن السفري، وأمامهما عبد الرحمن الدوسري، وعلى الطرفين هتّان باهبري، والقمري ميزياني ماوليدا، بينما يلعب الأرجنتيني راميرو إنريكي مهاجمًا وحيدًا.

وكان الدوسري طُرد أمام الهلال في الجولة الـ 12، وأبعدته عقوبة الإيقاف التلقائي عن اللقاء التالي الذي فاز فيه فريقه على الفيحاء 5ـ0.