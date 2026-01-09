إيقاف روميرو مباراة إضافية

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد فريق توتنام الأول لكرة القدم، مباراة إضافية بسبب ردة فعله على طرده خلال خسارة فريقه 2ـ1 أمام ليفربول في الدوري الممتاز الشهر الماضي.

ولم يغادر المدافع، الذي تلقى بطاقة صفراء ثانية لركله إبراهيما كوناتي في الوقت المحتسب بدل الضائع، الملعب ‌فورًا بعد ‌طرده، وجادل مع الحكم، ما ⁠دفع الاتحاد ‌الإنجليزي للعبة إلى اتهامه بالتصرف بطريقة «غير لائقة».

وذكر الاتحاد للعبة عبر منصة «إكس»: «اعترف المدافع لاحقًا بالتهمة، وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه ⁠إسترليني، بعد جلسة استماع».

ونفذ روميرو ‌عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة ‍واحدة في فوز توتنام ‍1ـ0 على كريستال بالاس ‍في 28 ديسمبر، وسيتم إيقافه لمباراة أخرى.

ومع احتلال توتنام المركز الـ 14 في الترتيب، وعدم فوزه في آخر ثلاث مباريات، اعتذر روميرو لجماهير النادي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ⁠أنه لا ينبغي أن يكون اللاعبون وحدهم من يتحملون مسؤولية مواجهة الجماهير.

وقال توماس فرانك، مدرب توتنهام، الخميس، إن روميرو يعد قائدًا شابًا ارتكب خطأ، وأنه ويوهان لانج، المدير الرياضي للنادي، التقيا به لمناقشة المنشور.

ويستضيف الفريق اللندني نظيره أستون فيلا في الدور الثالث من كأس ‌الاتحاد الإنجليزي، السبت.