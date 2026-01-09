ندياي يمنح السنغال تأهلا سادسا إلى نصف نهائي إفريقيا

تأهّل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة السادسة، والثالثة في أربع نسخ متتالية، إثر فوزه 1ـ0 على نظيره المالي، مساء الجمعة، في مدينة طنجة المغربية.

ويدين «أسود التيرانجا» بالفضل للجناح إلمان ندياي، الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 27، من متابعةٍ لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

بذلك، يواجه المنتصر، الأربعاء في طنجة، الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، المقررة السبت في أغادير.

وواجه ثلاثي السنغال المحترف في دوري روشن السعودي منتخب مالي على ملعب طنجة الكبير.

وحضر ساديو ماني، جناح فريق النصر، وخاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، وإدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، في التشكيل الأساسي، وأكملوا اللقاء حتى نهايته. بذلك، يستمر غيابهم عن فرقهم.

ولعِب مالي بنقصٍ عددي من الدقيقة 45+3، إثر طرد إيف بيسوما، قائده ولاعب الوسط، ببطاقتين صفراوين، حصل على الأولى منهما في الدقيقة 23.

ووصل السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في نسخ 1990، و2002، و2006، و2019، و2021 عندما حقق اللقب للمرة الأولى والوحيدة.

ومنحته النسخة الـ 35، الجارية في المغرب، تأهلًا سادسًا إلى دور الأربعة من البطولة، التي انطلقت عام 1957 ويخوضها «أسود التيرانجا» للمرة الـ 18.