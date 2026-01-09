إيكونج.. الطرد الأسرع في روشن

عوقب النيجيري ويليم تروست إيكونج، مدافع فريق الخلود الأول لكرة القدم، بأسرع بطاقة حمراء في نسخة دوري روشن السعودي الجارية، بعد 8 دقائق فقط من انطلاق مباراة الجمعة مع الاتحاد لحساب الجولة الـ 14.

ومنح سلطان الحربي، حكم المباراة، بطاقة صفراء لإيكونج في البداية، بسبب عرقلته الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، وبعد مراجعة المخالفة على شاشة تقنية VAR سحب الإنذار وأشهر بطاقة حمراء مباشرة للمدافع، باعتباره منع فرصة محققة للتسجيل.

وقبل النيجيري، كان المغربي أمين السباعي، جناح الفتح السابق، صاحب أسرع حالة طرد، في الدقيقة 21 من مباراة الفريق مع الفيحاء ضمن الجولة الأولى.

وطُرد السباعي في تلك المباراة ببطاقة حمراء مباشرة أيضًا، على غرار مدافع الخلود.

ورحل المغربي عن الفتح بعد الجولة الأولى وانضم إلى أنجيه الفرنسي.

وسبق لإيكونج الحصول على بطاقتين حمراوين خلال مسيرته الاحترافية، إحداهما وهو يلعب لجينت البلجيكي، والأخرى برفقة بورصا سبور التركي، فيما طُرد للمرة الأولى بقميص الخلود والثالثة إجمالًا.