الأخضر يخسر مواجهة الأردن.. ويدخل الحسابات المعقدة

تعقدت حسابات المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا، عقب خسارته أمام منتخب الأردن 3ـ2، في المباراة التي جرت، مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وافتتح الأخضر التسجيل عبر راكان الغامدي عند الدقيقة «19»، قبل أن يعود منتخب الأردن بقوة وينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما أحمد المغربي عند الدقيقتين «38» و«45+1».

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي محاولاته للعودة، ونجح مصعب الجوير في تسجيل هدف عند الدقيقة «51» إلا أن تقنية الحكم المساعد ألغته، قبل أن يعوّض اللاعب نفسه بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة «60».

غير أن الهدف لم يكن كافيًا، إذ خطف محمود ذيب هدف الفوز للأردن عند الدقيقة «73» مانحًا «النشامى» النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، بات المنتخب السعودي بحاجة إلى الفوز على فيتنام بفارق أهداف كبير نسبيًا من أجل حسم التأهل المباشر، في حال فوز الأردن أيضًا على قيرغيزستان، ليُحتكم حينها إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة صاحبة الست نقاط.

أما إذا خسرت الأردن أمام قيرغيزستان، فإن فوز الأخضر أو تعادله أمام فيتنام سيضمن تأهله مباشرة دون الحاجة للنظر إلى فارق الأهداف.

وفي المقابل، إذا خسر الأخضر أمام فيتنام وهزمت الأردن أمام قيرغيزستان، فإن المنتخب السعودي سيخسر البطاقة لمصلحة «النشامى» بسبب نتيجة مواجهتهما.

وينص نظام البطولة عند تساوي المنتخبات بالنقاط على الاحتكام أولًا إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة.

وتتصدر فيتنام ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، تليها الأردن بثلاث نقاط، وبالرصيد ذاته تأتي السعودية ثالثة، فيما تتذيل قيرغيزستان المجموعة دون نقاط.

ويختتم الأخضر مشواره في دور المجموعات بمواجهة فيتنام، الإثنين المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.