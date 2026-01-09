بعد اللقب العالمي.. ليتلر يفوز بصفقة تاريخية

حقق الإنجليزي لوك ليتلر، رامي السهام، إنجازًا تاريخيًا بتوقيعه صفقة قياسية بقيمة 20 مليون جنيه مع شركة «تارجت دارتس».

وجدد ليتلر «18 عامًا»، الفائز بأول جائزة قدرها مليون جنيه عندما توج ببطولة العالم في قصر ألكسندر في لندن السبت الماضي، عقده مع الشركة التي تورد له سهامه.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الصفقة التي تتضمن أرباحًا ومكافآت محتملة، بالإضافة إلى نسبة مبيعات من المنتجات والمعدات، تبلغ قيمتها 20 مليونًا على مدى 10 أعوام، وستكون الأكثر ربحية في تاريخ هذه الرياضة.

وقاد ليتلر مسيرة رياضة رمي السهام القصيرة، نحو الانتشار الواسع منذ ظهوره الأول على الساحة، بوصوله إلى نهائي بطولة العالم 2024، وهو في الـ 16 من عمره.

وتجاوزت شهرته حدود الرياضة، حيث حققت مجموعته الخاصة من رمي السهام ولوحته المغناطيسية مبيعات قياسية في العديد من المتاجر الكبرى، ويتقاضى الآن أجرًا كبيرًا يتناسب مع النجاح الذي حققه.

وقال ليتلر، الذي تدير أعماله الشركة أيضًا: «لقد آمنت بي شركة تارجت منذ البداية، ويسعدني أن أرى المزيد من النجاحات في الأعوام المقبلة».

وفاز ليتلر، الذي أهدى جميع موظفي تارجت سماعات أبل «إيربودز» خلال عطلة نهاية العام بنحو 2.8 مليون جنيه، جوائز مالية خلال عامين فقط من جولاته الاحترافية.

كما أبرم صفقة مربحة أيضًا مع «إكس بوكس»، و«كي بي ناتس»، و«بوهو مان».