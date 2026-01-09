كارلايل.. 1000 فوز في السلة الأمريكية

حقق ريك كارلايل، مدرب فريق إنديانا بايسرز الأمريكي لكرة السلة، فوزه رقم 1000 في مسيرته التدريبية، في الوقت الذي تجاوز فيه أنتوني إدواردز، نجم مينيسوتا تمبروولفز، حاجز الـ10 آلاف نقطة، الجمعة، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأصبح كارلايل «66 عامًا» المدرب الـ 11 في تاريخ الدوري، الذي يصل إلى عتبة 1000 فوز في الموسم المنتظم، خلال مسيرة امتدت 25 عامًا، بعد أن قاد بايسرز إلى فوز مثير على شارلوت هورنتس 114ـ112، الجمعة.

ويعود الرقم القياسي في الفوز إلى جريج بوبوفيتش، الذي قاد سان أنتونيو سبيرز من 1996 حتى 2024، مسجلًا 1390 انتصارًا.

وخلال مسيرته لاعبًا، لم يترك كارلايل بصمة كبيرة على الرغم من تتويجه بلقب الدوري مع بوسطن سلتيكس 1986، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مساعدًا بين 1989 و2000، فيما يتولى أول مهمة رئيسة مع ديترويت بيستونز 2001.

بلغ كارلايل القمة بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري عام 2002، وقاد بيستونز في الموسم التالي إلى نهائي المنطقة الشرقية.

وبعد فترة أولى مع بايسرز بين 2003 و2007، ترك كارلايل بصمته مع دالاس مافريكس «2008ـ2021»، حيث تُوِّج باللقب 2011 إلى جانب النجم الألماني ديرك نوفيتسكي.

ثم عاد لقيادة بايسرز في فترة ثانية، ووصل بالفريق إلى نهائي الدوري قبل أن يخسر أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر الموسم الماضي في المباراة السابعة، لكن الموسم الجاري كان صعبًا على الفريق بسبب إصابة نجمه تايريز هاليبورتون، إذ يمتلك الفريق أسوأ سجل في الدوري بسبعة انتصارات و31 هزيمة.