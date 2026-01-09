نجحي: لست خائفا.. ولن أكرر الأخطاء

أعرب المغربي عمر نجحي، مدرب المنتخب الأردني تحت 23 عامًا لكرة القدم، عن رضاه التام على أداء لاعبيه عقب الفوز أمام السعودية 3ـ2 ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا الجمعة.

وقال المدرب المغربي: «أنا راضٍ عن أداء اللاعبين، لقد قدمنا مباراة كبيرة أرضت جماهيرنا التي منحتنا قوة هائلة لتحقيق الفوز».

وتطرق نجحي إلى المواجهة المقبلة، مشيرًا إلى أنه استفاد من أخطاء مباراة فيتنام ولن يسمح بتكرارها، موضحًا: «تعلمت من أخطاء مباراة فيتنام، ولن أكررها أمام قرغيزستان. يمكن أن أخطئ مرة، لكني لا أخطئ مرتين».

وقدم نجحي شكره للكابتن جمال السلامي على دعمه وثقته، قائلاً: «أشكر الكابتن جمال السلامي لحضوره معي في كل صغيرة وكبيرة، ومنحي الثقة الكبيرة لقيادة الفريق بعد أن كنت مساعدًا له».

وأكد مدرب الأردن أنه لا يشعر بالقلق قبل مباراة قرغيزستان، مشددًا على قوة الخيارات المتاحة لديه، وأضاف: «لست قلقًا على الفريق في المباراة القادمة أمام قرغيزستان، لأنني أمتلك دكة بدلاء لا تقل مستوى عن الأساسيين».

وختم نجحي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو الفوز بنتيجة تضمن الابتعاد عن الحسابات، قائلاً: «سأسعى للفوز وبنتيجة مرضية لتجنب الحسابات الأخرى وتعقيدات فارق الأهداف، وفريقي جاهز لهذا العمل».