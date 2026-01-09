هداف إفريقيا يهدد الرقم القياسي المغربي

بات الجناح إبراهيم دياز ثاني هدافي منتخب المغرب الأول لكرة القدم في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بعدما رفع عدد أهدافه خلال النسخة الـ 35، الجارية في بلاده، إلى 5.

وأحرز دياز «26 عامًا» هدفًا في كل مباراة لمنتخبه ضمن البطولة، وقاد «أسود أطلس» إلى تخطي عقبة الكاميرون، بهدفين نظيفين الجمعة ضمن دور الثمانية، وبلوغ نصف النهائي.

ويتصدر المهاجم الراحل أحمد فرس قائمة هدافي المغرب في كأس أمم إفريقيا، التي انطلقت عام 1957، برصيد 6 أهداف وزعها مناصفة بين نسختي 1972 و1976.

يليه بخمسة أهدافٍ المهاجمُ يوسف النصيري، الذي تساوى دياز معه.

لكن النصيري، المشارك مع المنتخب في النسخة الجارية، أحرز أهدافه خلال أربع نسخ، من 2017 إلى 2023، في حين فعلها دياز، الدولي منذ العام قبل الماضي، من أول مشاركةٍ له، مسجلًا رقمًا قياسيًا بين اللاعبين المغاربة. وتبقى له هدفٌ واحدٌ لمعادلة الرقم القياسي المسجّل باسم فرس، وهدفان لتخطي الراحل. وأيًا كانت نتيجة نصف النهائي، يخوض المغرب مباراتين أخريين في إطار منافساتها، التي تشهد لقاءً لتحديد صاحب المركز الثالث.

وحتى الآن، يتصدر دياز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لائحة هدافي النسخة الجارية من كأس الأمم، متقدمًا بهدفين على أقرب ملاحقيه.