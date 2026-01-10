بعد 22 عاما.. عودة المغرب إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

عاد منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى دور الأربعة من كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 22 عامًا، بعدما هزم نظيره الكاميروني 2ـ0 مساء الجمعة في العاصمة الرباط، لحساب ربع نهائي النسخة الـ 35، التي تستضيفها بلاده.

وأحرز الجناح إبراهيم دياز هدف التقدم في الدقيقة 26، وأضاف إسماعيل صيباري، لاعب الوسط، هدفًا في الدقيقة 74، مؤمِّنًا وصول كتيبة المدرب وليد الركراكي إلى نصف النهائي، لمواجهة الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر، المقررة السبت في مراكش.

وتأهل المغرب للمرة السادسة إلى دور الأربعة من الكأس، بعدما بلغ الدور ذاته أعوام 1976 و1980 و1986 و1988 و2004.

ومرّ 22 عامًا على تأهله الأخير، الذي شهِدَت عليه ملاعب تونس، مستضيفة النسخة 24 مطلع عام 2004.

ووصل المغرب آنذاك إلى نصف النهائي بعد فوزه 3ـ1 على نظيره الجزائري، ثم كسِب مالي 4ـ0 ووصل إلى المباراة النهائية وخسِرها أمام المنتخب المضيف 1-2.

ويتطلع «أسود أطلس» إلى حصد اللقب القاري، الذي رفعوه فقط في نسخة «إثيوبيا 1976».

وبعد نسخة تونس، اكتفى رابع كأس العالم 2022 في ثماني مشاركاتٍ ضمن كأس الأمم بالوصول إلى ربع نهائي 2017 في الجابون و2021 في الكاميرون. وقبل عامين، ودّع البطولة، التي استُحدِثَت عام 1957، من دور الـ 16.