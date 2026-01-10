المالكي يرفض الخليج

طلب نادي الخليج الحصول على خدمات عبد الإله المالكي، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم، كونه بندًا من بنود التفاوض مع الهلال في صفقة انتقال مراد هوساوي للأزرق، التي تقترب من الحسم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية» وأشار المصدر إلى أن الطلب، الذي وافقت عليه الإدارة الهلالية، اصطدم برفض اللاعب، الذي أكد عدم رغبته بخوض تجربة في نادي الخليج. من جهة أخرى، أبدى نادي الهلال اهتمامه أيضًا بريان الدوسري، حارس الخليج، لفئة تحت 23 عامًا، وهو ما لا تمانعه الإدارة الخلجاوية، التي تسعى للحصول على أكبر عائد مالي للوفاء بالالتزامات المالية، إضافة لتدعيم فرق النادي في الفئات السنية بعد تلمس الفائدة الكبيرة من الاستثمار فيها.