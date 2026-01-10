ثأر مغربي يكتب الانتصار الأول

ثأر منتخب المغرب الأول لكرة القدم من نظيره الكاميروني بعد 38 عامًا، وهزمه 2ـ0 مساء الجمعة ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها بلاده، ليتأهل إلى دور الأربعة منتظرًا الفائز من مواجهة منتخبي نيجيريا والجزائر.

وتغلب المنتخب المغربي على الكاميرون للمرة الأولى على صعيد البطولة، التي فرضت ثلاث مواجهات سابقة بينهما.

ورد «أسود أطلس» الدَين لـ«الأسود التي لا تُقهَر»، بعد 38 عامًا من لقائهما ضمن نصف نهائي كأس الأمم 1988، الذي انتهى بفوزٍ كاميرونيّ بهدفٍ دون رد.

والتقى المنتخبان في مرحلة المجموعات من نسخة 1986 وتعادلا 1ـ1، وفي المرحلة ذاتها من نسخة 1992 وفاز الكاميرونيون 1ـ0.

واحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله، في العاصمة الرباط، المواجهة الرابعة بينهما لحساب الكأس، التي انطلقت عام 1957.

وأحرز الجناح إبراهيم دياز هدفًا في الدقيقة 26. وأضاف زميله إسماعيل صيباري، لاعب الوسط، هدفًا في الدقيقة 74، ليحقق منتخبهما فوزه الأول على «الأسود التي لا تُقهَر» في البطولة.

ويبحث المغرب، رابع كأس العالم الماضية، عن تتويجٍ ثانٍ باللقب القاري، الذي رفعه عام 1976 في إثيوبيا.