كأس السوبر الإسباني يجذب زوّار قرية المشجعين

حظي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بتفاعل واسع من الحاضرين في قرية المشجعين في منطقة جدة بروميناد، على كورنيش البحر الأحمر، والتي تنظم على هامش بطولة السوبر الإسباني.

ويتنظر المشجعون، الأحد المقبل، إعلان بطل السوبر الإسباني بعد أن يلتقي برشلونة وريال مدريد على ملعب الإنماء، وانتظر الحاضرون طويلًا من أجل التقاط الصور التذكارية مع الكأس.

وأوضح الكويتي أحمد العجمي أنه حرص على الحضور في القرية من أجل التقاط صورة للذكرى مع الكأس، وقال: «حضرت اليوم في قرية المشجعين بعد أن شاهدت بعض الصور والتي أغرتني بالتوجه، حيث إن المنطقة موقعها استراتيجي في جدة بروميناد الذي بات مقصدًا مهمًا لسياح مدينة جدة».

وأضاف: «التنظيم مميز ومدهش سواء في الملعب خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، أو حتى في قرية المشجعين، حيث واجهنا منظمين محترفين، يقدمون لك كل الخدمات والإرشادات التي تحتاجها حتى وصولك موقع الحدث».

وتحتوي قرية المشجعين على منصة لكأس السوبر الإسباني، وشاشة عرض كبيرة لمتابعة المباريات، ومتجر خاص يعرض فيه القمصان والشالات التي تخص الأندية الإسبانية، ولوحات تعرض تاريخ المسابقة منذ نشأتها، كذلك ملاعب كروية، وفعاليات أخرى مصاحبة للحدث الإسباني.

شرح الصورة:

مشجع كويتي يلتقط صور تذكارية لكأس السوبر الإسباني خلال زيارته قرية المشجعين