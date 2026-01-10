قبل الديربي.. النصر يستعيد سيماكان

خاض الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، التدريب الجماعي، مساء الجمعة في مركز «دار النصر» التدريبي، بعد تعافيه من تمزق عضلة الفخذ الخلفية، الذي تعرّض له خلال فترة التوقف الماضية.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، بات بإمكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ضم سيماكان إلى قائمة المواجهة مع الهلال، الإثنين في ديربي الرياض، قمة الجولة الـ 15.

وشارك لاعبو النصر في حصة تدريبية بدنية فنية، على ملعب المركز التدريبي الجديد في الرياض، استُثنِيَ منها من بدؤوا مباراة القادسية، التي خسِرها الفريق 1ـ 2 الخميس على ملعب «الأول بارك» ضمن الجولة الـ 14.

واكتفى جيسوس بأداء الأساسيين تمارين بدنية استرجاعية، داخل صالة اللياقة البدنية في المركز.

وحرمت الإصابة سيماكان، الأساسي منذ انضمامه لـ «الأصفر» صيف عام 2024، من خوض المباريات الخمس الماضية.