الأهلي يبحث عن فك العقدة أمام الأخدود

يسعى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، السبت، إلى فكّ عقدة الأخدود حين يواجه، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 25 نقطة، مواصلًا سعيه نحو الاقتراب من المراكز المتقدمة، وتعويض إخفاقاته السابقة أمام منافسه، في وقتٍ يقبع فيه الأخدود في المركز الـ 17 بخمس نقاط، باحثًا عن إنعاش آماله في صراع البقاء.

وتاريخيًا، التقى الفريقان في دوري المحترفين السعودي أربع مرات، كانت الغلبة خلالها للأخدود بتحقيقه فوزين، مقابل تعادل واحد وفوز وحيد للأهلي.

ونجح صاحب الأرض في نجران بالخروج منتصرًا في المواجهتين اللتين لعبتا على ملعبه، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل اللقاء.

ويأمل الأهلي في كسر هذه العقدة، وتحقيق فوز يعزز موقعه في جدول الترتيب، ويمنحه دفعة في سباق المقدمة، فيما يتطلع الأخدود إلى استثمار عاملي الأرض والتاريخ من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، تُعيده إلى أجواء المنافسة، وتنعش حظوظه في البقاء بين الكبار.