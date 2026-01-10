استمرار الانطلاق يحفز نيوم والفتح

يسعى فريق نيوم الأول لكرة القدم، وضيفه الفتح، إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات عندما يتواجهان، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في دوري المحترفين بعد صعود نيوم إلى البطولة، الصيف الماضي.

ويحتل صاحب الأرض المركز السابع برصيد 20 نقطة، بعد انتصاره في ست مباريات، وتعادله مرتين، وخسارته أربعة لقاءات.

ونجح نيوم في الانتصار خلال الجولة الماضية على الحزم، ويبحث عن فوزه الثاني تواليًا، سعيًا إلى التقدم في سلم الترتيب.

في الجانب الآخر، يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 14 نقطة، حققها من أربعة انتصارات، وتعادلين، مقابل ست هزائم.

ويبحث الفريق الملقب بالنموذجي عن تحقيق الانتصار الرابع تواليًا بعد صحوته في الجولات الثلاث الماضية، التي نجح من خلالها في مغادرة المراكز الأخيرة.