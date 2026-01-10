الجراحة تبعد بونيفاس عن بريمن

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، السبت، عن خضوع النيجيري فيكتور بونيفاس، مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، لجراحة في الركبة، الأحد، ليغيب على إثرها عن الملاعب عدة أشهر، ما يضع نهاية لفترة إعارة لمدة موسم غير ناجحة.

وأصدر بريمن بيانًا صحافيًا، بيّن خلاله أن الجراحة سيتم إجراؤها في إنسبروك بالنمسا على يد طبيب متخصص، وجاء القرار بعدما اتفق الأطباء في فريق بريمن وفريق باير ليفركوزن، النادي الأصلي للاعب، على هذه الخطوة، كما أن بونيفاس وافق هو الآخر بعد إجراء الفحوص، الجمعة.

وقال بيتر نيميير، رئيس كرة القدم في فريق بريمن: «سعداء لأننا توصلنا لحل الآن بأن يخضع بونيفاس للجراحة، هذا يعطي الوضوح لكافة الأطراف، لإعارة ستظل قائمة، ولكن لا نتوقع أن يشارك فيكتور مع بريمن مرة أخرى، بسبب عملية التأهيل الطويلة».

وانضم بونيفاس لبريمن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء انتقاله لميلان الإيطالي، عقب سقوطه في الكشف الطبي.

وشارك بونيفاس في 11 مباراة مع بريمن، من بينهم مباراتان فقط في التشكيل الأساسي، ولم يسجل أيّ هدف.

ويبحث بريمن عن مهاجم جديد، وكشفت تقارير صحافية ألمانية عن رغبة النادي بالتعاقد مع يوفان ميلوسوفيتش، لاعب شتوتجارت، على سبيل الإعارة.