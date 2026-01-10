ألونسو: يامال لا يقلقني.. والسبت مصير مبابي

أجّل الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، البت في إمكانية مشاركة المهاجم الفرنسي كليان مبابي في نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة، الأحد، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال في المؤتمر الصحافي، السبت: «مبابي يشعر بتحسن في موضع إصابته، وكان يتمنى أن يشارك ضد أتلتيكو مدريد، الخميس، لكن رغبتنا كانت في منحه الراحة التامة، والبقاء في مدريد، وكما تعلمون وصل الجمعة، وموضوع مشاركته سنحسمها في تدريب السبت، ونقرر هل سيشارك في بداية المباراة أو منتصفها».

وأضاف: «لدينا فرصة كبيرة في الفوز باللقب، ولن نفرط في ذلك، هدفنا إسعاد مشجعي الفريق، والجماهير في السعودية رائعون بحضورهم ودعمهم لنا في الفندق أو الملعب، ونتمنى وجودهم الأحد، والاحتفال بفوزنا بلقب السوبر».

وعن لامين يامال، نحم برشلونة، أوضح ألونسو: «هو موهوب، ويظهر بمستويات رائعة في الفترة الأخيرة، وجوده مهم سواء مع ناديه أو المنتخب الإسباني، لكن مشاركته الأحد في النهائي لا تقلقنا».

وبيّن مدرب ريال مدريد أن لديهم الوقت الكافي من أجل استعادة لاعبي فريقه عافيتهم، وأضاف: «هناك وقت يكفي أن يعود اللاعبون إلى الحيوية التامة، بعد المجهود الكبير الذي بذل في مواجهة أتلتيكو مدريد، الأهم ألّا يكون لدي أصابات أكثر، خاصة في خط الدفاع، الذي يعيش أسوء أحواله، لكن علينا أن نتأقلم، ونقلل أيضًا تأثير الإصابات على مستوى الفريق بشكل عام».

ويواصل حديثه: «خصمنا الأحد فريق برشلونة نعرفه جيدًا، وهم يعرفوننا أيضًا، كل فريق ليس غريبًا عن الآخر، سنحاول أن نستحوذ على الكرة في أغلب أوقات المباراة، من أجل صناعة الفرص، وتسجيل الأهداف، وأن نكون أيضًا حاضرين ذهنيًا، وكما قلت مسبقًا، هدفنا هو الفوز ولا سواه».