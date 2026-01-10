ألكاراز يستعرض.. ويتغلب على سينر

تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، على غريمه الإيطالي يانيك سينر في مباراة استعراضية، بيعت تذاكرها بالكامل في كوريا الجنوبية، السبت، قبل أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

ونُظمت المباراة قبل ثمانية أيام من أولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن، وبأول ظهور لهما هذا العام، إذ فاز المصنف الأول عالميا 7ـ5 و7ـ6 «8ـ6» أمام جمهور، بلغ 12 ألف متفرج في مدينة إنتشون الكورية.

ولن يخوض أيّ من اللاعبين مباريات رسمية قبل بطولة أستراليا المفتوحة، إذ يُدافع سينر، المصنف الثاني عالميًا، عن لقبه بطل النسختين الأخيرتين.

وعلى الرغم من تكتم المنظمين الكوريين عن قيمة ما حصل عليه اللاعبان من الحدق، إلا أن تقارير صحافية إيطالية كشفت عن تسلم كل واحد منهما أكثر من مليوني دولار عن المباراة التي استغرقت ساعة و47 دقيقة.

ولم تخلُ المواجهة من الطابع المرح، إذ قدم اللاعبان المبتسمان بعض الضربات الاستعراضية بين الساقين وسط تشجيع الجماهير، وتفاعلا مع نداءات الحضور برسم إشارات القلوب.

وقال ألكاراز مخاطبًا سينر بعد المباراة: «يانيك، أنهينا الموسم الماضي ونحن نلعب معًا، وبدأنا هذا الموسم معًا. آمل أن يكون هذا الموسم رائعًا مثل العام الماضي، أنت تستحق الأفضل».

وخلال العامين الماضيين، فرض ألكاراز وسينر سيطرتهما على كرة المضرب للرجال، واقتسما ألقاب البطولات الأربع الكبرى في 2024 و2025.

وبعيدًا عن المنافسة الشرسة بينهما على أرض الملعب، تجمع الثنائي صداقة قوية خارجه، ويتفوق ألكاراز في المواجهات المباشرة بواقع 10 انتصارات مقابل ستة، إذ يعدان من أبرز المرشحين عند انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، 18 يناير الجاري.

ويبلغ ألكاراز 22 عامًا، أيّ أصغر بعامين من سينر، ولم يسبق له تجاوز ربع النهائي في أولى البطولات الكبرى، وهي الوحيدة التي لم يحرز لقبها حتى الآن.