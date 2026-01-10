مصر.. علامة كاملة منذ 2006

يشهد الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية مواجهة من العيار الثقيل بين المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره الإيفواري، السبت، كونهما اجتمعا على الفوز بـ 10 ألقاب في النسخ السابقة، ومع سجلّ لافت في مواجهات دور الثمانية، ولا سيما فريق «الفراعنة» الذي حقق الفوز في جميع المباريات التي لعبها في هذا الدور منذ العام 2006.

وبعد حضور الدور ربع النهائي للمرة الأولى في نسخة السنغال 1992، تزامنًا مع ارتفاع عدد المنتخبات حينها، بلغ المنتخب المصري هذا الدور في 10 مناسبات، ونجح بتجاوزه في ست منها، ولو أنّه ارتبط مع ربع النهائي بعلاقة سيئة بادئ الأمر، بعد خسارته بهدف نظيف أمام مالي في نسخة 1994، وخروجه على يد زامبيا بعد الخسارة 1ـ3 عام 1996.

وتجاوز المنتخب المصري الدور ربع النهائي للمرة الأولى في نسخة بوركينا فاسو 1998، إذ تعادل سلبًا مع ساحل العاج بعد الأشواط الأصلية والإضافية، قبل أن يكون صاحب الغلبة بركلات الترجيح، عبر ركلة أخيرة حاسمة ترجمها حازم إمام بنجاح، علمًا أن المصريين احتفلوا بعد ذلك بلقبهم الرابع، عقب الفوز على جنوب إفريقيا في المباراة النهائية.

وكان المنتخب المصري على موعد مع خيبتيْن في دور الثمانية مع انطلاق الألفية الجديدة، إذ خسر أمام تونس في نسخة 2000 بهدف سجله خالد بدرة، ثم أمام الكاميرون بالنتيجة نفسها عام 2002، لكن المصريين لم يعرفوا طعم الخسارة في ربع النهائي بعد ذلك، لا بل كانوا على موعد مع حقبة جديدة من الهيمنة في الأعوام التالية.

وبعد خيبة الخروج من دور المجموعات في تونس 2004، حقق المنتخب المصري لقبه الخامس تاريخيًا في نسخة 2006 على أرضه، إذ اكتسح الكونغو الديمقراطية 4ـ1 في ربع النهائي، ثم تُوّج باللقب عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح في نهائي القاهرة، وحافظ على لقبه في غانا 2008 بعد فوزه على أنجولا في ربع النهائي بهدفيْن لحسني عبدربه وعمرو زكي، وصولًا إلى فوزه على الكاميرون في النهائي بهدف متأخر لمحمد أبو تريكة.

وحقق منتخب الفراعنة لقبه الثالث تواليًا عام 2010 على أراضي أنجولا، حيث فاز على الكاميرون بنتيجة 3ـ1 بعد التمديد في ربع النهائي، واختار أن يضرب غانا في المباراة النهائية، وفاز بهدف نظيف سجله محمد ناجي جدو، هداف تلك النسخة.

وبعد ألقابه الثلاثة المتتالية، فتح المنتخب المصري صفحة من الصدمات، عبر تغيّبه عن نهائيات ثلاث نسخ متتالية، ثم عاد إلى المشهد القاري في نسخة الجابون 2017، وفاز على المنتخب المغربي في ربع النهائي بهدف قاتل سجله محمود كهربا بالدقيقة 88، لكن الفرحة لم تكتمل، إذ خطف الكاميرونيون اللقب بعد فوزهم على مصر بالنهائي، وعقب هدف متأخر سجله فينسنت أبو بكر في الدقيقة 88.

وتكرر السيناريو نفسه مع مصر في نسخة 2021، عبر نجاح جديد في الدور ربع النهائي، وعبر فوز جديد على منتخب المغرب بنتيجة 2ـ1 بعد التمديد، وبهدفيْن سجلهما محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، لكن الفرحة لم تدم حتى المتر الأخير، بعد الخسارة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح.

ولم يحجز المنتخب المصري مقعدًا في دور الثمانية، خلال النسخة الماضية قبل عاميْن، إذ خسر أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي بعد ركلات ترجيحية ماراثونية، إلا أنّه عاد إلى هذا الدور في المغرب، وهدفه سيكون إقصاء حامل اللقب الإيفواري، وتسجيل عبور تاريخي سابع من الدور ربع النهائي إلى المربع الذهبي.