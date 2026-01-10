نيجيريا.. نسر جارح يصطاد الكبار

يملك منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم المحصلة الأفضل تاريخيًا في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية، إذ حضر فيه في 11 مناسبة خلال النسخ السابقة، ونجح بتجاوزه 10 مرات، وهو يبحث عن تثبيت سجله الإيجابي في هذا الدور، عندما يواجه نظيره الجزائري، السبت، في مراكش.

وقبل حضور الدور ربع النهائي للمرة الأولى في نسخة 1992، تُوّج المنتخب النيجيري بلقب قاري، كما حصل على ثلاث فضيات وبرونزيتين، ما يعني أن طرح نفسه اسمًا صعبًا في السبعينيات والثمانينيات، لكنه واصل على النسق نفسه، وتُوّج بلقبيْن مع مجموعة من الميداليات بعد ذلك، كما كان الاسم الأصعب في الدور ربع النهائي، وأكثر من تجاوزه بين منتخبات القارة.

وسجل المنتخب النيجيري حضوره الأول في الدور ربع النهائي في نسخة 1992، وفاز على منتخب زائير بهدف رشيدي يقيني، الذي مثل فريق الشباب بعد ذلك، قبل خسارته أمام غانا في نصف النهائي، ثم كرر الأمر نفسه في 1994، وفاز بربع النهائي على زائير بهدفيْن ليقيني أيضًا، قبل فوزه على زامبيا بالمباراة النهائية.

وغاب النيجيريون عن نسختيْ 1996 و1998، ثم عادوا إلى المحفل القاري عام 2000، وفازوا على السنغال 2ـ1 بعد التمديد، قبل خسارة النهائي بركلات الترجيح أمام الكاميرون، بعد التعادل 2ـ2.

وحصل منتخب نيجيريا على ثلاث برونزيات متتالية بعد ذلك، ليستمر في محصلته المثالية في ربع النهائي، إذ فاز على غانا بهدف جاربا لاوال في 2002، قبل الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي، ثم فاز على الكاميرون 2ـ1 في ربع نهائي 2004 بهدفيْ أوكوتشا وأوتاكا، ليخسر نصف النهائي أمام تونس، وصولًا إلى فوزه على تونس بركلات الترجيح بربع نهائي 2006، وخسارة نصف النهائي أمام الإيفواريين.

وتعرّض المنتخب النيجيري لإخفاقه الوحيد في الدور ربع النهائي في نسخة غانا 2008، عندما خسر أمام أصحاب الأرض بنتيجة 1ـ2، بعدما كان سباقًا في التقدم.

وفي نسخة 2010، تجاوز المنتخب النيجيري نظيره الزامبي بركلات الترجيح في ربع النهائي، قبل تعرضه لهزيمة قاسية أمام مصر برباعية نظيفة في نصف النهائي، ثم حقق في نسخة 2013 لقبه الثالث الأخير، بعد فوزه على ساحل العاج في ربع النهائي، وعلى مالي بنصف النهائي، وعلى بوركينا فاسو بالمباراة النهائية.

ولم ينجح النيجيريون بالتأهل إلى نهائيات نسختيْ 2015 و2017، ثم عادوا إلى المنصات في نسخة 2019، مع مركز ثالث، بعد الفوز على جنوب إفريقيا 2ـ1 في ربع النهائي بهدفيْ صامويل تشوكويزي وتروست إيكونج.

وجاء الحضور الأخير لمنتخب نيجيريا في ربع النهائي بالنسخة الماضية، قبل عاميْن، وتجاوز هذا الدور للمرة العاشرة بفوزه على أنجولا بهدف أديمولا لوكمان، لكنه اكتفى بالفضية بعد الخسارة أمام كوت ديفوار 1ـ2 في المباراة النهائية.