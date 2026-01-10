فليك: مبابي الأفضل في العالم

أكد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، جاهزية لامين يامال، الجناح الأيمن، للمشاركة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر، الأحد، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال فليك في المؤتمر الصحافي، السبت: «يامال جاهز منذ البداية، ولا يعاني من أصابه، جميع اللاعبين مستعدون لخوض النهائي، وهم حريصون على أن يكونوا أساسيين، ويلعبوا منذ البداية، لدينا تدريب أخير، السبت، ولا عرف التشكيل النهائي الذي سأنطلق به».

وطالب المدرب الألماني لاعبيه بمواصلة المستوى الذي ظهروا به أمام أتلتيك بلباو، الأربعاء الماضي.

وأضاف: «أتمنى أن يتكرر الأداء الذي كان عليه اللاعبون، الأربعاء الماضي، طبقوا الخطة كاملة، وسجلوا خمسة أهداف، وهذا هو المهم في مثل هذه المباريات».

وتابع: «ريال مدريد فريق جيد، ويلعبون الكرة بشكل رائع، وجودة اللاعبين عالية، لكن هذا لا يعنيني، الأهم هو فريقي، سأركز عليه، وأقدم لهم الخطة الكافية، التي ستمنحنا الفوز، وكسب اللقب».

وعن انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى فريق ريال مدريد، قال: «في هذه اللحظة مبابي أفضل مهاجم في العالم، كما يقول الناس، ونحن بالمقابل سنعمل فريقًا واحدًا، ولا نفكر سوى بالفوز، وتحقيق الانتصار، وإسعاد أنصارنا».

وامتدح الألماني الأجواء في السعودية، قائلًا: «كل شيء هنا رائع، والملعب جميل جدًا، والمرافق التي يتميز بها رائعة، والتنظيم أيضًا رائع، حتى لو طلبت مؤتمرين بدلًا من واحد فسأكون سعيدًا».