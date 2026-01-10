أرينا تقصي كارولينا.. وتتأهل

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى على العالم، إلى نهائي بطولة بريسبن المفتوحة لكرة المضرب، للعام الثالث تواليًا، عقب فوزها على التشيكية كارولينا موتشوفا بنتيجة 6ـ3 و6ـ4، السبت.

وضربت أرينا موعدًا في المباراة النهائية مع الأوكرانية مارتا كوستيوك، التي تغلبت على الأمريكية جيسيكا بيجولا 6ـ0 و6ـ3.

ويُعد هذا الانتصار الثالث تواليًا لمارتا على حساب لاعبة من المصنفات العشر الأوائل، ودخلت المباراة وهي تمتلك انتصارًا واحدًا في خمس مواجهات جمعتها بلاعبات من أمريكا.

وتعد بطولة بريسبن المفتوحة حدثًا إعداديًا لبطولة استراليا المفتوحة، التي تنطلق 18 يناير الجاري.

ولدى الرجال، انتصر الأمريكي براندون ناكاشيما على مواطنه ألكسندر كوفاسيفيتش بنتيجة 7ـ6 و6ـ4.

ويلتقي ناكاشيما في المباراة النهائية، المقررة الأحد، مع الروسي دانييل ميدفيدف، الذي تغلب على الأمريكي أليكس ميكليسين 6ـ4 و6ـ2 في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

ويحضر ناكاشيما في أول مباراة نهائية له بجولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، التي يشارك فيها بآخر أربعة أعوام.