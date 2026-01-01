ماذا تعرف عن إبراهيم دياز؟

في الثالث من أغسطس 1999 ولد إبراهيم عبد القادر دياز في مدينة مالقة بإسبانيا لأب مغربي من أصول ريفية يدعى سفييل عبد القادر وأم إسبانية اسمها باتريشيا دياز، وهو الأكبر بين خمسة أبناء مع أربع أخوات، هن: زايرا وإديرا ودنيا وإيرينا، والعائلة كلها تحمل الجنسية المزدوجة الإسبانية والمغربية.

بدأ اللعب في شوارع مالقة وانضم إلى أكاديمية نادي مالقا المحلي، حيث لقب بميسي ملقة في سن السادسة لمهاراته في المراوغة والتحكم بالكرة، في سن السادسة عشرة انتقل إلى أكاديمية مانشستر سيتي في 2015 مقابل 200 ألف جنيه إسترليني، وانتقل للعيش في مانشستر.

ظهر الفتى البالغ طوله 170 سم مع الفريق الأول لمانشستر سيتي في 21 سبتمبر 2016 بديلًا في كأس الرابطة ضد سوانزي، ثم وقّع عقدًا احترافيّا لثلاثة أعوام، وسجل أول هدفين له في الدوري الإنجليزي ضد فولهام في نوفمبر 2017، وأسهم في فوز الفريق بلقب الدوري 2017ـ2018، وكأس الرابطة 2018ـ2019.

في 6 يناير 2019 انتقل إلى ريال مدريد مقابل 17 مليون يورو مع إمكانية الوصول إلى 24 مليونًا، وشارك بأول مباراة له في 9 يناير.

أعير إلى إيه سي ميلان في سبتمبر 2020 لموسم واحد، ثم مدد الإعارة حتى 2023، وسجل 13 هدفًا في 91 مباراة بالدوري الإيطالي، وأسهم في فوز ميلان بلقب الدوري 2021ـ2022.

عاد إلى ريال مدريد في 2023، وسجل أهدافًا مهمة، مثل ثنائية ضد غرناطة في مايو 2024.

في موسم 2025ـ2026 لعب حتى يناير 12 مباراة في الدوري الإسباني، وسجل هدفًا واحدًا في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفين في الدوري.

بدأ مسيرته الدولية مع منتخبات إسبانيا الشابة من تحت 16 عامًا، وتألق في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا 2016 و2017، ثم لعب مباراة وحيدة مع المنتخب الأول في 8 يونيو 2021 ضد ليتوانيا، وسجل هدفًا في فوز 4ـ0.

في مارس 2024، قرر التبديل لتمثيل المغرب بعد محاولات مستمرة من الاتحاد المحلي منذ 2018، وتأثره بأداء المنتخب في مونديال 2022.

وسجل في أول مباراة رسمية له ثنائية ضد الجابون في نوفمبر 2024، ثم هاتريك ضد ليسوتو في تصفيات كأس العالم، وأسهم في سلسلة انتصارات المغرب القياسية التي بلغت 16 مباراة متتالية حتى أكتوبر 2025.

في كأس أمم إفريقيا 2025، سجل أربعة أهداف في أربع مباريات، وقاد بلاده ​للدور قبل النهائي بعد الفوز 2ـ0 على الكاميرون، الجمعة، سجل نجم ريال مدريد الأول منها.