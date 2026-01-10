دومبيا يدخل خيارات كونسيساو أمام ضمك

يدخل المالي محمدو دومبيا، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، حسابات مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو أمام ضمك، الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن إدارة الاتحاد وضعت الترتيبات اللازمة لتسريع وصول الدولي دومبيا بعد وداع منتخب بلاده بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب على يد السنغال 0ـ1، الجمعة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن دومبيا «21 عامًا»، سيخضع فور وصوله إلى تمارين استرجاعية بهدف تجهيزه قبل مواجهة ضمك.

إلى ذلك، أوضح المصدر ذاته أن كونسيساو منح اللاعبين راحة عن تأدية التدريبات، السبت، بعد تحقيق الفوز على الخلود 4ـ0، الجمعة، ضمن المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ويحتل الاتحاد المرتبة الخامسة في دوري المحترفين، برصيد 26 نقطة، بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية أمام الشباب، ونيوم، والتعاون، والخلود.