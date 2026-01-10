آخر الأخبار
انفوجرافيك
الجزائر تتفوق
2026.01.10 | 04:37 pm
الأكثر قراءة
1
كونسيساو: انتظروا صفقات الاتحاد
2
المالكي يرفض الخليج
3
وكيل لاعبي الإنتر: لن ينتقلوا للهلال
4
قبل النصر.. الهلال يسرع انتقال بابلو
5
قبل الديربي.. النصر يستعيد سيماكان
6
الأخضر يخسر مواجهة الأردن.. ويدخل الحسابات المعقدة
7
الـ 18 في مسيرته.. بنزيما يسجل ثالث أسرع هاتريك
8
باكنجهام: الطرد أمام الفرق الكبيرة.. صعب
اخترنا لكم
ناتشو.. الجسد في جدة والروح بالرياض
من هو تياجو هداف برينتفورد؟
مالي.. مرور دائم من دور الثمانية
السنغال.. ربع النهائي العاشر
الكاميرون.. يلوّح بالعبور السابع
الكرة السعودية
2026-01-10 18:42:24
قبل النصر.. الهلال يسرع انتقال بابلو
الكرة السعودية
2026-01-10 01:13:14
قبل الديربي.. النصر يستعيد سيماكان
الكرة السعودية
2026-01-10 00:27:55
وكيل لاعبي الإنتر: لن ينتقلوا للهلال
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
الكرة السعودية
2026-01-09 21:56:50
الأخضر يخسر مواجهة الأردن.. ويدخل الحسابات المعقدة
الكرة السعودية
2026-01-09 18:50:52
أخضر 23.. تغييران والجوير أساسيا
الكرة السعودية
2026-01-10 20:52:23
التعادل الثالث يجمع الرياض والفيحاء
الكرة السعودية
2026-01-10 20:02:52
أمام الأخدود.. يايسله يغيّر اثنين عن مواجهة النصر
الكرة السعودية
2026-01-10 16:17:49
الهلال والنصر يكتملان قبل الديربي
الصورة .. قصة
2026-01-10 00:42:16
ليلة بنزيما
الكرة السعودية
2026-01-10 00:35:39
الـ 18 في مسيرته.. بنزيما يسجل ثالث أسرع هاتريك
الكرة السعودية
2026-01-09 23:39:33
باكنجهام: الطرد أمام الفرق الكبيرة.. صعب
الكرة السعودية
2026-01-10 18:24:58
النصر يفحص العمري قبل الديربي
الكرة السعودية
2026-01-10 01:13:14
قبل الديربي.. النصر يستعيد سيماكان
الصورة .. قصة
2026-01-10 01:10:06
النصر يبدأ الاستعداد
الكرة العالمية
2026-01-07 00:45:19
أمام مصر.. كيسيه يُدرك دروجبا
الكرة العالمية
2026-01-07 00:12:59
بحضور كيسيه.. أكبر انتصار يضع الأفيال أمام مصر
الكرة العالمية
2026-01-06 18:53:53
محرز يتخطى ماجر ويتزعم مشاركات الجزائريين تاريخيًا
منوعات
2026-01-01 20:07:03
ماسترز سهام السعودية.. آل الشيخ يعلن طرح التذاكر
منوعات
2025-12-30 19:31:05
«موسم الرياض» يكسر حاجز 11 مليون زائر
منوعات
2025-12-27 22:15:10
«موسم الرياض» احتضن 4 نزالات.. إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
