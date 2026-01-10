التعاون.. فايفر طلب فسخ العقد

طالب الفرنسي رومان فايفر، لاعب وسط فريق التعاون الأول لكرة القدم، بفسخ عقده الاحترافي مع النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن فايفر «27 عامًا»، تلقى عرضًا من أحد الأندية الفرنسية، ويسعى إلى إكمال موسمه في بلاده، شريطة فسخ عقد الإعارة مع النادي القصيمي.

وذكر المصدر نفسه أن إدارة النادي لا تمانع طلب اللاعب فسخ العقد، وفق الشروط واللوائح، التي تحفظ حقوق الطرفين، على أن تبحث إدارة بدر الغنام، رئيس النادي، وبالتنسيق مع البرازيلي بريكليس تشاموسكا، عن خيار بديل، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، 2 فبراير المقبل.

وتعاقد «سكري القصيم» مع فايفر، الصيف الماضي، قادمًا من نادي بورنموث الإنجليزي، بالإعارة لمدة عام واحد، مع أحقية شراء العقد، وشارك في خمس مباريات، سجل فيها هدفًا واحدًا، وصنع مثله.