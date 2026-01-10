الأهلي.. إينزو وبكر يعوضان «الموقوفين»

وضع الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الفرنسي إينزو ميو، ومحمد بكر، في القائمة الأساسية أمام الأخدود عند الـ 08:30 من مساء السبت في ختام الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، بدلًا من الفرنسي فالنتين أتانجانا وعلي مجرشي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويعاني الأهلي من نقص في عناصره، لظروف متفرقة، أتانجانا «تراكم بطاقات»، ومجرشي «عقوبة انضباطية»، في حين يشارك الثلاثي الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، والسنغالي إدوارد ميندي مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم إفريقيا، التي تجرى حاليًا في المغرب، إضافة إلى مشاركة محمد عبد الرحمن، وياسين الزبيدي، مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا.

وبيّن المصدر ذاته أن يايسله استدعى ثمانية لاعبين أجانب، لمرافقة بقيه زملائهم في رحلة نجران، للاستعانة بخدماتهم في مواجهة الأخدود، يتقدمهم التركي ميريح ديميرال، والبرازيليون روجر إيبانيز، وماتيوس جونسالفيس، وجالينو، وريكاردو ماتياس، والفرنسي إينزو ميو، والبلجيكي ماتيو دامس، والإنجليزي إيفان توني.

ويحتل الأهلي المرتبة السادسة في قائمة دوري روشن برصيد 25 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق 10 نقاط.