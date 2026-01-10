أوباميكانو يقترب من التمديد مع البافاري

اقترب الفرنسي دايو أوباميكانو قلب دفاع فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم من تمديد عقده مع النادي البافاري، وفقًا لتقارير صحافية.

ويرتبط الدولي الفرنسي، الذي قدم في صيف 2021 من لايبزيج، بعقد حتى 30 يونيو المقبل، وبحسب وسائل الإعلام الألمانية والفرنسية، فقد توصل اللاعب «27 عامًا» إلى اتفاق مع إدارة بايرن لتمديد عقده.

وأثنى البلجيكي فنسنت كومباني، مدرب البايرن، على مدافعه، وقال في مؤتمر صحافي، السبت، قبل مباراته أمام فولفسبورج، الأحد، على ملعب «أليانز أرينا»: «بالنسبة لي، كان دائمًا قائدًا، وهو يؤدي ذلك بشكل أكبر على أرض الملعب».

وأضاف: «لم أكن أعرفه من قبل، لقد عملنا معًا منذ 18 شهرًا. كنت أرى أن مستواه عند البداية كان مرتفعًا جدًا. بالنسبة لي، كان دائمًا قائدًا، وهو يؤدي ذلك بشكل أكبر على أرض الملعب مع زملائه».

وتابع المدرب «39 عامًا»، الذي تولي مهمته في يونيو 2024: «إنه ثابت دفاعيًا. لكن ربما مع الكرة هو الجانب الذي تطور فيه أكثر معي خلال الأشهر الـ18 الماضية. يتقدم إلى الأمام، يعرف كيف يلعب بين الخطوط، ويتفاهم جيدًا مع زملائه».

وختم كومباني: «بالنسبة لي، أوبا لاعب يمكنه الاستمرار في التطور ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم. لا يزال هناك بعض الخطوات التي يجب قطعها، نفعلها معًا، وهذا شيء نستمتع به أيضًا».

من جانبه، أوضح ماكس إيبرل، المدير الرياضي للبايرن، في المؤتمر الصحافي: «لأنه مهم جدًا لنا على الصعيد الرياضي، نريد تمديد عقده، هذا ليس سرًا. التصريح الوحيد الذي يهم هو تصريح أوبا ومستشاريه. نحن نتحدث كثيرًا معًا، ونمزح أيضًا».

وأضاف: «من الواضح أننا نأمل أن يختارنا، لا شك في ذلك، لأننا نقدر قيمته الرياضية تقديرًا عاليًا جدًا».

ومنذ انضمامه في 2021 خاض أوباميكانو 173 مباراة بقميص البايرن، مسجلًا ستة أهداف، وصنع 10، وتوج بثلاثة ألقاب في الدوري، ومثلها في السوبر.

دوليًا مثّل اللاعب المنتخب الفرنسي في 35 مباراة، وسجل هدفين.