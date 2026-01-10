النصر يفحص العمري قبل الديربي

خضع عبد الإله العمري، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية السبت، عقب تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر أنَّ المدافع الدولي شعر بآلام خلال مواجهة القادسية، التي خسرها «الأصفر» 1ـ2، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي الخميس، ما حال دون مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة.

وبيَّنت المصادر أنَّ نتائج الفحوصات ستحدد مدى جاهزية العمري وإمكانية مشاركته في ديربي الرياض أمام الهلال، ضمن الجولة الـ15 من الدوري، المقرر الإثنين على ملعب المملكة أرينا.

وخلال الموسم الجاري، شارك العمري في 17 مباراة مع الأصفر، سجَّل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع هدفين.

وفي سياق متصل، دخل الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، التدريبات الجماعية الجمعة بعد تعافيه من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، حسبما ذكرت «الرياضية» نقلًا عن مصادرها الخاصة السبت.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما يتصدر الهلال الترتيب بفارق أربع نقاط.