بالترجيحية.. إيفرتون يودع الكأس

ودّع فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام ضيفه سندرلاند، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة، السبت.

أنهى سندرلاند الشوط الأول متقدمًا بهدف سجَّله إنزو لو في الدقيقة 30. وأدرك إيفرتون التعادل في اللحظات الأخيرة بهدف أحرزه جيمس جاردنر في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ليمتد اللقاء إلى شوطين إضافيين.

واستمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها سندرلاند، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، لصالحه بالفوز بنتيجة 3ـ0.

ولعب روبن روفس، حارس مرمى سندرلاند، دور البطولة بعدما تصدّى لجميع ركلات الترجيح التي سدّدها لاعبو إيفرتون.