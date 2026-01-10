قبل النصر.. الهلال يسرع انتقال بابلو

أنهت شركة نادي الهلال إجراءات التعاقد مع الإسباني بابلو ماري، مدافع فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم، بعد إتمام انتقاله رسميًّا، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبحسب المصادر ذاتها، تعمل إدارة النادي خلال الساعات الجارية على استكمال ترتيبات وصول اللاعب إلى الرياض، تمهيدًا لإعلان الصفقة وانضمامه إلى التدريبات الجماعية، قبل مواجهة الديربي أمام النصر مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر أنَّ التعاقد مع المدافع الإسباني جاء بناءً على طلب المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي، في ظل عدم اعتماده على علي البليهي، إلى جانب غياب السنغالي خاليدو كوليبالي، بسبب مشاركته الدولية مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا.

ويمكن للأزرق أن يسجل اللاعب في القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي حال وصوله قبل لقاء الديربي سيحدد المدرب الإيطالي قرار مشاركته بصفة أساسية من عدمها بناءً على جاهزيته الفنية واللياقية.

يُذكر أن ماري «32 عامًا» سبق له تمثيل عدد من الأندية في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وكانت أبرز محطاته مع أرسنال الإنجليزي خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وخلال الموسم الجاري خاض المدافع الإسباني 16 مباراة بمجموع 1.238 دقيقة بمختلف المسابقات.