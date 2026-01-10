فريق الدرجة السادسة يطيح ببطل إنجلترا

فجَّر فريق ماكلسفيلد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الناشط في دوري الدرجة السادسة، مفاجأة مدوّية بإقصائه، السبت، ضيفه وحامل اللقب كريستال بالاس بنتيجة 2ـ1، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس إنجلترا، المسابقة الأقدم في العالم.

ويفصل بين الفريقين 117 مركزًا، إذ يحتل ماكلسفيلد حاليًّا المركز الـ14 في دوري الدرجة السادسة «ناشونال ليج نورث»، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الـ13 في الدوري الممتاز «بريميرليج»، وهو بطل النسخة الماضية بعد فوزه على مانشستر سيتي في مايو الماضي على ملعب ويمبلي.

وافتتح ماكلسفيلد التسجيل عبر رأسية من قائده بول داوسون إثر ركلة حرة في الدقيقة 43، قبل أن يتلقى الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس هدفًا ثانيًا، بعد تسديدة غيّر اتجاهها بشكل أكروباتي إسحاق باكلي-ريكيتس في الدقيقة 60.

وسجَّل بالاس هدفه الوحيد عن طريق ركلة حرة مباشرة نفذها الإسباني يريمي بينو في الدقيقة 90.

وهذه المباراة التاسعة على التوالي التي يخفق فيها بالاس في تحقيق الفوز بمختلف المسابقات. وأجرى النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب بالاس، الذي ارتبط اسمه بالمنصب الشاغر في مانشستر يونايتد، ستة تغييرات، لكن تشكيلته الأساسية ضمّت لاعبين دوليين إنجليزيين هما مارك جيهي وآدم وارتون.

وعقب صافرة النهاية، اجتاح الجمهور ملعب «موس روز» الصغير، وكان من بينهم مالك النادي روبرت سميثيرست، رجل الأعمال الذي يقف وراء هذه القصة الخيالية.

وتأسس ماكلسفيلد إف سي قبل خمسة أعوام على أنقاض نادي ماكلسفيلد تاون، الذي كان ينشط في الدرجة الخامسة قبل إفلاسه. وبدأ الفريق من الدرجة التاسعة في موسم 2021ـ2022، وحقق ثلاث ترقيات في أربعة مواسم منذ ذلك الحين.

وعاش الفريق، الذي يقوده جون روني، الشقيق الأصغر للنجم الدولي السابق واين روني، مأساة قبل أقل من شهر بوفاة مهاجمه الشاب إيثان ماكلاود في حادث سير أثناء عودته من مباراة في الدوري.

وفي التوقيت نفسه، تأهل ليستر سيتي، الهابط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، إلى الدور الرابع بعد تغلبه بهدفين نظيفين على مضيفه تشيلتنهام، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة. وأحرز باستون داكا وستيفي مافيديدي هدفي ليستر في الدقيقتين 23 و45.

وفي مباراة ثالثة، فاز وولفرهامبتون، متذيل الدوري الممتاز، على شروزبوري، من الدرجة الرابعة، بنتيجة 6ـ1، ليتأهل هو الآخر إلى الدور الرابع.