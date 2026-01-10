الفتح يهزم نيوم.. ويحصد الانتصار الرابع تواليا

حقق فريق الفتح الأول لكرة القدم انتصاره الرابع على التوالي في منافسات دوري روشن السعودي، بعد تغلبه على مضيفه نيوم 1ـ0، في المواجهة التي جمعتهما، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة.

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، بينما تلقى نيوم الخسارة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق نايف مسعود، الذي أحرز أول أهدفه في الموسم الجاري عند الدقيقة «36».

وواصل الفريق الأحسائي نتائجه المميزة خلال الجولات الأربع الماضية من دوري روشن، بعد تحقيقه الانتصار الرابع على التوالي، وكانت البداية أمام الأهلي «2ـ1»، ومن ثم أمام الخليج «1ـ0»، وحضر الانتصار الثالث في الجولة الماضية أمام الشباب «2ـ0»، قبل أن يحقق رابع انتصاراته ضد الرائد «1ـ0».

ويستضيف نيوم نظيره الشباب، الأربعاء 14 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري، في حين يواجه الفتح نظيره الرياض، الثلاثاء 13 يناير، ضمن الجولة ذاتها.