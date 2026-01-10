أمام الأخدود.. يايسله يغيّر اثنين عن مواجهة النصر

أجرى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تغييرين في تشكيلته التي تلاقي الأخدود، السبت، لحساب الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، عن القائمة التي كسبت النصر في الجولة الماضية من المسابقة.

ودخل في قائمة الأهلي أمام الأخدود الثنائي البرازيلي روجر إيبانيز بدلًا من علي مجرشي، الذي حصل على بطاقة حمراء أمام النصر، فيما زجَّ يايسله بالفرنسي إنزو ميلوت بدلًا من مواطنه فالنتين أتانجانا.

وتضم قائمة الأهلي بالإضافة إلى الثنائي عبد الرحمن الصانبي، محمد بكر، التركي ميريح ديميرال، زكريا هوساوي، زياد الجهني، البرازيليين ماتيوس جونسالفيس وجالينيو، فراس البريكان، والإنجليزي إيفان توني.

ويحتل الأهلي قبل المواجهة المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط.