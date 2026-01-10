كومو وأودينيزي يتعثران بالتعادل

أفلت فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم من هزيمة محققة أمام ضيفه بولونيا وتعادل معه بصعوبة 1ـ1، كما انتهت مواجهة أودينيزي وضيفه بيزا بنتيجة 2ـ2، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 20 من الدوري.

في المباراة الأولى، تقدم نيكولو كامبياجي بهدف لبولونيا «49»، قبل أن يتعرض اللاعب ذاته للطرد «61».

واستغلَّ كومو النقص العددي في صفوف ضيفه وخطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بواسطة مارتن باتورينا.

ورفع بولونيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، مقابل 34 نقطة لكومو السادس.

وفي المباراة الثانية، تقدم بيزا بهدف مبكر حمل توقيع ماتيو تراموني «13»، لكن بعد ست دقائق فقط أدرك كريستيان كاباسيلي التعادل لأودينيزي.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول حصل أودينيزي على ركلة جزاء سجَّل منها كينان ديفيس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لكن هنريك ميستير أدرك التعادل لبيزا «67».

ورفع أودينيزي التاسع رصيده إلى 26 نقطة، وظلَّ بيزا في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.