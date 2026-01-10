قبل النهائي.. يامال يعزز تشكيلة برشلونة

شهد التدريب الختامي لفريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم قبل نهائي السوبر أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، الأحد، على ملعب الإنماء في جدة، جاهزية تامة للجناح يامين يامال.

وكان اللاعب «19 عامًا» شارك لبضع دقائق في مباراة نصف النهائي أمام أتلتيك بلباو، الأربعاء الماضي، التي فاز فيها بخماسية نظيفة، وسط شكوك حول جاهزيته، إذ اكتفى قبلها بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية.

وإلى جانب يامال شارك في الحصة التدريبية كافة لاعبي الفريق باستثناء الدنماركي أندريس كريستنسن، قلب الدفاع، والإسباني جافي، لاعب الوسط، الغائبين بسبب الإصابة.

وبدأت الحصة بكلمة للمدرب الألماني هانزي فليك استمرت لمدة خمس دقائق، ثم أعقبها جمل ترفيهية، قبل أن يتم توزيع اللاعبين على مجموعات للتدرب بالكرة، واختتم البرنامج بمناورة فنية.