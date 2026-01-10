الأحد.. الأخضر يواجه الهند في كأس الملوك

يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراة مصيرية أمام نظيره الهندي، الأحد، في الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات لبطولة كأس الملوك للمنتخبات 2026، التي تلعب حاليًّا في مدينة ساو باولو البرازيلية، وفقًا للمركز الإعلامي للبطولة.

وتلعب المباراة عند الـ 08:00 مساءً بتوقيت السعودية، إذ تمثل فرصة حاسمة للأخضر، من أجل تأكيد تقدمه نحو الدور ربع النهائي، وتفادي سيناريوهات الإقصاء المباشر أو اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء، بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب المكسيك بنتيجة «4ـ3»، وخسارته في الجولة الثانية أمام منتخب إندونيسيا بركلات الترجيح «0ـ2»، ليحتل حاليًّا المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف منتخب إندونيسيا.

وتُعد البطولة إحدى البطولات الدولية لكرة القدم السباعية، وتنظم ضمن منظومة دوري الملوك، الذي أسسه الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة السابق، بمشاركة منتخبات وطنية يقودها صُنّاع محتوى وشخصيات رياضية إلى جانب لاعبين محترفين، مع حضور لافت لعدد من نجوم كرة القدم العالميين في أدوار تنظيمية، يتقدمهم البرازيلي رونالدو نازاريو رئيسًا للبطولة.

ومع دخول المنتخبات العربية الأخرى الجولة الختامية من دور المجموعات، إذ يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الهولندي، ويواجه المنتخب الجزائري منتخب إيطاليا، ويصطدم المنتخب القطري بمنتخب إسبانيا، وتشهد البطولة ما يُعرف بليلة الحسم، التي قد تُعيد رسم خريطة المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بالكامل.