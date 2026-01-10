بطولة الصالات للسهام.. 500 رام ورامية

انطلقت منافسات بطولة الصالات لرمي السهام، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسهام، السبت، وتستضيفها الصالة الرياضية في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بمدينة الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير 2025، بمشاركة واسعة من مختلف مناطق السعودية.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 500 رامٍ ورامية، إلى جانب 30 ناديًا، وتحت إشراف 12 حكمًا معتمدًا، وبمساندة تنظيمية من 40 فنيًّا، في تأكيد على الجاهزية الفنية والتنظيمية للبطولة.

وتتضمن البطولة توزيع 120 ميدالية على الفائزين في مختلف الفئات، فيما يبلغ إجمالي قيمة الجوائز 2.4 مليون ريال، ما يعكس حجم الاهتمام والدعم المتواصل لرياضة رمي السهام، وحرص الاتحاد على تطويرها ورفع مستوى التنافس بين الرماة.

وتنظم البطولة ضمن جهود الاتحاد لتعزيز استضافة البطولات وتنظيم المنافسات وفق أعلى المعايير، وبما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات الرماة والراميات.

وتستمر منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة، وسط أجواء تنافسية تعكس التطور الذي تشهده رياضة رمي السهام على مستوى السعودية.