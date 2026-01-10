بثنائية.. فرايبورج يقلبها على هامبورج

قلب فريق فرايبورج الألماني الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام ضيفه هامبورج إلى فوز 2ـ1، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري المحلي، فيما انتهت مواجهتا هايدنهايم وكولن، ويونيون برلين ماينز بالتعادل 2ـ2.

وفي المباراة الأولى، تقدم لوكا فوسكوفيتش بهدف لهامبورج «48»، لكن بعد خمس دقائق أدرك فيشنزو جريفو التعادل لفرايبورج من ركلة جزاء تزامنت مع طرد دانيال الفاضلي، لاعب هامبورج. ثم خطف إيجور ماتانوفيتش هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل سبع دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى 23 نقطة في المركز الثامن، وتوقف هامبورج الـ13 عند 16 نقطة.

وعلى ملعب فويث أرينا، تقدم هايدنهايم بهدف عن طريق مارفن بيرينجر «15» ثم أدرك كولن التعادل بواسطة إريك «18». وأضاف جوليان نيهيس الهدف الثاني لهايدنهايم «26» لكن سعيد إلمالا أدرك التعادل «48».

بهذه النتيجة، رفع هايدنهايم رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ 17 مقابل 17 نقطة لكولن العاشر.

وفي مباراة ثالثة، فرَّط ماينز في تقدمه بهدفين على ملعب يونيون برلين، واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتقدم ماينز بهدفين حملا توقيع ناديم أميري «30» وبينيديكت هوليرباخ «69»، لكن يونيون برلين رد بهدفين عن طريق جيونج وو يونج «77» ومارين ليوبيتشيتش «86».

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع مقابل تسع نقاط لماينز بالمركز الأخير.