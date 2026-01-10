التعادل الثالث يجمع الرياض والفيحاء

فرض فريق الرياض الأول لكرة القدم التعادل أمام ضيفه الفيحاء 1ـ1، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك.

وتقدم الفيحاء أولًا عن طريق الفنزويلي ميكيل فيلانويفا بعد عرضية من زميله صبري دهل عند الدقيقة «26» قبل أن تعود «مدرسة الوسطى» بهدف التعادل في الوقت القاتل بواسطة الفرنسي يوان باربت «90+7».

وأضاع الفريق العاصمي ركلة جزاء قبل هدف التعادل سدَّدها البرتغالي توزي، لاعب الوسط «90+5».

وهذا التعادل الثالث بين الفريقين من أصل 5 مواجهات جمعتهما تاريخيًّا في دوري روشن السعودي مقابل انتصارين للبرتقالي.

ورفع الرياض رصيده إلى 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات مقابل 8 هزائم، فيما بلغ الفيحاء النقطة 13 بعد أن كسب 3 وتعادل 4 وخسر 6.

ويلاقي الرياض نظيره الفتح، الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الـ15 على ملعب ميدان تمويل الأولى، فيما يواجه الفيحاء نظيره القادسية، الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.