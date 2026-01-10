كأس إنجلترا.. سيتي يكتسح إكسيتير بالعشرة

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، إكسيتير سيتي من الدرجة الثالثة 10ـ1، ضمن منافسات الدور الثالث لكأس إنجلترا، الذي شهد سقوط كريستال بالاس، حامل اللقب، أمام فريق من المستوى السادس 1ـ2.

حسم سيتي المباراة في الشوط الأول الذي أنهاه متقدمًا برباعية نظيفة للشاب ماكس ألين «12» والقائد الإسباني رودري «24»، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، وبالنيران الصديقة مرتين عبر جايك دويل-هايز «42» وجايك فيتزواتر «45+2».

واستهل سيتي، وصيف البطولة، الشوط الثاني كما أنهى الأول مسجلًا الهدف الخامس بفضل ريكو لويس «49»، وأضاف المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، السادس «54» بعدما أقحمه المدرب الإسباني بيب جوارديولا أساسيًّا بعد يوم من انضمامه إلى سيتي قادمًا من بورنموث في صفقة قدرت قيمتها بـ 87 مليون دولار.

وسجَّل الهولندي تيجاني رايندرس ونيكو أورايلي الهدفين السابع «71» والثامن «79»، وأضاف راين ماكايدو التاسع «86»، قبل أن يختتم ريكو لويس المهرجان بهدفه الثاني الشخصي له والعاشر «90+1». وسجَّل جورج بيرش هدفًا شرفيًّا لإكسيتير سيتي في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى، فاز برينتفورد على شيفيلد ونسداي من المستوى الثاني بهدفي كين لويس-بوتر «27» والدنماركي ماتياس ينسن «64» من ركلة جزاء. كما تغلب إيبسويتش تاون من المستوى الثاني على بلاكبول من المستوى الثالث 2ـ1.

شرح الصورة: