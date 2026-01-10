المرة الخامسة.. ربع النهائي يمنع تقدم الجزائر

عرقل دور الثمانية لمرة خامسة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم عن بلوغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025»، بعد خسارة «محاربي الصحراء» في منافساته أمام نيجيريا، بهدفين نظيفين، مساء السبت، على ملعب مراكش.

وسجَّل الهدفين ثنائي الهجوم فيكتور أوسيمين وأكور آدمز في الدقيقتين 47 و57 من المباراة.

ولم يتمكن المنتخب الجزائري من عبور دور الثمانية، الذي استحدث ضمن البطولة عام 1992، سوى خلال نسختي 2010 و2019 فقط على حساب كوت ديفوار في المرتين.

وعجز الجزائريون عن تخطي هذا الدور في بطولات 1996 و2000 و2004 و2015 إضافة إلى النسخة الجارية.

من جهته، اجتاز المنتخب النيجيري هذا الدور للمرة الـ 11 من أصل 12 محاولة منذ إقرار المرحلة في المحفل القاري.

وسقط النيجيريون في دور الثمانية مرة واحدة عام 2008 على يد المنتخب الغاني.

ووصل منتخب «النسور الخضر الخارقة» إلى نصف النهائي للمرة الـ 16 تاريخيًّا من أصل 21 مشاركة.

وسبق لنيجيريا الخروج من مرحلة المجموعات مرتين، ومن ثمن النهائي مرة، ومن دور الثمانية مثلها، فيما لعبت المراحل الإقصائية 1976 بنظام الدوري من مجموعة واحدة، أما بقية المشاركات فوصلت فيها إلى دور الأربعة على الأقل وظفرت بـ 3 ألقاب.

وسيتواجه المنتخب النيجيري مع المغرب، صاحب الضيافة، الأربعاء المقبل، في إحدى مباراتي نصف النهائي، على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وتجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين المنتخب السنغالي والمتأهل من مواجهة مصر وكوت ديفوار التي ستلعب السبت لحساب دور الثمانية.