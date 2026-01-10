كارفاخال: خلافي مع يامال انتهى.. والترجيحية ليست في حساباتنا

أكد داني كارفاخال، قائد فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أنَّ خلافه مع يامين يامال، جناح برشلونة، أصبح من الماضي، مؤكدًا أنَّ زميله في المنتخب شخص رائع وخانه التعبير في تصريحاته قبل الكلاسيكو الأخير.

وأوضح الدولي الإسباني، خلال مؤتمر صحافي في جدة، السبت، أنَّ نهائي السوبر الأحد أمام الغريم برشلونة يحمل له الكثير من التوقعات وأهمها التتويج باللقب ومعادلة رقم الكرواتي لوكا مودريتش كأكثر اللاعبين حصدًا للبطولات مع الفريق.



وحول فحوى محادثته مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعد نهاية مباراتهما في نصف نهائي السوبر، أوضح كارفاخال: «يكنّ كل منا احترامًا للآخر.. وكل منّا يدافع عن ناديه بكل قوة. تبادلنا بعض الملاحظات. نحن نركز على النهائي فقط وهذا كل شيء الآن».

وأجاب كارفاخال عن سؤال حول خلافه مع زميله بالمنتخب يامال، قائلًا: «أنتم لم تنسوا شيئًا.. يامال لاعب شاب، أعتقد أنه لم يكن في أفضل حالاته في الأيام التي سبقت الكلاسيكو، لكن هذا كل ما في الأمر، كل لاعب يحاول الدفاع عن مصالحه على مستوى النادي. هو شخص رائع. بالطبع، لا أتمنى له التوفيق الأحد. لكن الأمر انتهى، ولن أجعله يأخذ أكبر من حجمه».

وأوضح الظهير الأيمن أنَّ فريقه شهد تراجعًا مع نهاية العام وعانى من إصابات كثيرة بين اللاعبين، إلا أنَّ عطلة نهاية ديسمبر كانت مفيدة، وبيَّن: «أرى المدرب هادئًا، ولديه خطة واضحة. صحيح أنه عندما لا تسير النتائج كما هو مخطط لها، دائمًا ما يكون هناك بعض المشاكل، لكننا ندعمه بكل قوة حتى النهاية».

وعن خطته مع اقتراب عقده من النهاية وما يدور في ذهنه، ذكر كارفاخال: «تعافيت أخيرًا من إصابة خطيرة. كل ما أتمناه هو التدرب والاستمتاع باللعب مرة أخرى.. النادي متفق معي تمامًا. أحتاج للعب لأرى المستوى الذي يمكنني تقديمه على أرض الملعب، طالما أننا متفقون، فلن تكون هناك أي مشاكل مع النادي على الإطلاق».

ويأمل كارفاخال أن يكون كيليان مبابي حاضرًا في النهائي الأحد، مشيرًا إلى أنَّ الدولي الفرنسي يعد من أفضل المهاجمين في العالم وهو قادر على حسم المباريات ووجوده يمنح الريال الأفضلية.

وتطرق اللاعب إلى اختلاف وجهات النظر بين المدرب ألونسو وفيديريكو حول اللعب مركز الظهير الأيمن: «المدرب يملك الحق في إبداء رأيه، وفالفيردي كذلك، أتفهم أنه لا يفضل اللعب في مركز الظهير، لكنه عندما يشارك، يبذل قصارى جهده في أي مركز يُسند إليه».

ولفت إلى أنَّه يتوقع أن يقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مباراة كبيرة الأحد: «هو مهمٌ للغاية بالنسبة لنا. أعتقد أنه سيقدم مباراةً رائعةً، جميعنا على يقينٍ تامٍ بذلك. لقد واجه الشائعات مرارًا وتكرارًا. من الواضح أنه لاعبٌ مذهل، وأنا على يقينٍ بأن غدًا سيكون يومًا حاسمًا ومهمًا بالنسبة له».

وأكد كارفاخال أنَّ اللاعبين لم يتدربوا على تسديد ركلات الترجيح، لأن الفريق يملك نخبة من أفضل المسددين.