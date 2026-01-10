برقمين ومرارة.. محرز ينهي آخر مشاركاته في أمم إفريقيا

أسدل الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الستار على مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية بخسارة مريرة أمام نيجيريا 0ـ2، مساء السبت، لحساب دور الثمانية من النسخة الجارية «المغرب 2025».

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد الجمعة قبل اللقاء وصف محرز النسخة الجارية بالأخيرة له في أمم إفريقيا.

ووقتها قال: «هذه مشاركتي الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية، وأريد بشدة الفوز باللقب مجددًا مع هذا الجيل».

وتحطّمت آمال لاعب الأهلي على يد نيجيريا التي انتصرت بهدفي ثنائي الهجوم فيكتور أوسيمين وأكور آدمز.

ومنحت البطولة الجارية محرز الرقم القياسي لعدد مشاركات اللاعبين الجزائريين في كأس إفريقيا، مناصفة مع زميله عيسى ماندي، قلب الدفاع، بواقع 24 مباراة لكل منهما، متخطين النجم المعتزل رابح ماجر بمباراتين.

وتوزّعت مشاركات محرز على النسخ الست الأخيرة، بدءًا من بطولة 2015، التي استضافتها غينيا الاستوائية.

وسجّل جناح مانشستر سيتي الإنجليزي السابق 9 أهداف في المحفل الإفريقي، وصنع هدفين آخرين، وتُوِّج باللقب عام 2019 على أرض مصر.

ويعتلي صدارة هدافي الجزائر في البطولة، متقدمًا بأربع أهداف على بغداد بونجاح، زميله الحالي، والراحل جماد منّاد، والأخضر بلومي، النجم المعتزل.

ودخل النسخة الجارية وهو يتقدم بالفعل على هذا الثلاثي بهدف واحد، ثمّ وسّع الفارق إلى 4، بعد إحرازه 3 أهداف ضمن دور المجموعات، اثنان منها أمام السودان، وهدف واحد في بوركينا فاسو.