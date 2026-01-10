بالثنائية.. نيجيريا تعادل أرقام الجزائر

وازن المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم سجل نتائجه مع نظيره الجزائري تاريخيًّا في كأس الأمم الإفريقية، بعد التغلب على «محاربو الصحراء» بهدفين نظيفين، مساء السبت، وإقصائهم من ربع نهائي النسخة الجارية «المغرب 2025».

والتقى المنتخبان للمرة العاشرة في المحفل الإفريقي الذي دُشن عام 1957.

وحقق كل منتخب 4 انتصارات على حساب الآخر، فيما تعادلا مرتين. وبعد تعادل واحد منهما، فاز النيجيريون عبر ركلات الترجيح.

وانتصرت الجزائر 2ـ1 في مرحلة المجموعات 1982، و5ـ1 ضمن الدور ذاته 1990، وبهدف نظيف في نهائي النسخة عينها، و2ـ1 لحساب نصف نهائي 2019.

أما نيجيريا ففازت 3ـ0 في نهائي 1980، وبهدف نظيف ضمن دور المجموعات 2002، وبالنتيجة ذاتها في مباراة تحديد صاحب برونزية 2010، إضافة إلى الانتصار الأخير على أرض المغرب.

وتعادل المنتخبان سلبًا في دور المجموعات 1984، وبهدف لمثله ضمن منافسات نصف نهائي 1988، ثمَّ عبرت نيجيريا عن طريق ركلات الترجيح.