بعد 18 ترجيحية.. نيوكاسل يعبر بورنموث إلى الدور الرابع

تأهل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم للدور الرابع في كأس الاتحاد بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراثونية أمام ضيفه بورنموث على ملعب سانت جيمس بارك، السبت، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3ـ3.

تقدم نيوكاسل بهدف هارفي بارنز «50»، ورد بورنموث بهدفين لأليكس سكوت وديفيد بروكس في الدقيقتين «62» و«68». ولكن أنتوني جوردون منح التعادل لنيوكاسل في توقيت قاتل من ركلة جزاء «95».

امتد اللقاء لشوطين إضافيين، ليتقدم نيوكاسل بهدف ثالث سجله بارنز في «118»، لكن بورنموث أدرك التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق ماركوس تافيرنييه «122».

استمرت الإثارة مع امتداد اللقاء لركلات الترجيح، حيث تفوق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 7ـ6، بعد تسديد الفريقين لـ 18 ركلة ترجيح.